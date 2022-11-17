Зеленский дал задний ход по ракетному инциденту в Польше после упрека Байдена

Украинский президент Владимир Зеленский сделал новое заявление по ситуации с падением ракеты в Польше. Теперь он заявляет, что не уверен на 100%, что упавшая ракета была российской.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%. <…> Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Мы не можем говорить, какого типа была ракета, чьи обломки упали в Польше», – сказал Зеленский, выступая на экономическом форуме агентства Bloomberg.

Накануне президент Украины заявил, что упавшая в Польше ракета не может быть украинской, поскольку доверяет докладам своим военачальникам. «Я считаю, что это была российская ракета, исходя из доверия докладам военных», – сказал украинский президент.

Позже американский президент Джо Байден заявил, что слова Зеленского о том, что в Польше упала не украинская, а российская ракета, ничего не доказывают. «Это не доказательство», – сказал глава Белого дома журналистам.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. Изначально МИД Польши заявил, что на польской территории упала «российская ракета». Позже польские и американские власти заявили, что на деревню упала украинская ракета ПВО.

Минобороны России сообщило, что размещенные в польских СМИ фото обломков идентифицированы как элементы ракеты С-300 воздушных сил Украины. В ведомстве назвали заявления о падении в Пшеводуве якобы «российских ракет» намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.

Москва, Наталья Петрова

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