Косачев назвал Столтенберга одержимым, а логику Киева – безумной

Одержимые западные политики должны понять, что стремление остановить кровопролитие и накачка Украины оружием – взаимоисключающие действия. Так вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего расширить военную помощь Украине.

«Столтенберг действует не просто против интересов граждан стран НАТО, но ещё и потакает безумной логике украинских авантюристов, которые сейчас выбирают между мировой войной и карой от местных наци в случае компромисса с Россией. Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием – это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», – отметил Косачев в своем телеграм-канале.

Генсек НАТО заявил, что альянс хочет мирного решения конфликта на Украине. Но создать условия для соглашения он призвал на поле боя. Константин Косачев усомнился, что Столтенберг действительно выражал точку зрения граждан стран НАТО.

«Вопрос и в том, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю для втягивания их в конфликт с ядерной державой? Почему-то менее значимые проблемы решаются голосованием, а вот вопрос жизни и смерти передан нескольким русофобствующим чиновникам, которых народы не выбирали», – написал политик.

Москва, Наталья Рязанова

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