Лукашенко рассказал о возмущении украинцев действиями Зеленского

Жители Украины недовольны отказом руководства страны от переговоров с Россией. На настроения людей влияют отключения света и тепла в связи с повреждением инфраструктуры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он заверил, что внимательно следит за ситуацией. Глава государства уверен, что вскоре украинцы будут винить президента страны Владимира Зеленского в ужесточении конфликта с Россией, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Сегодня уже население Украины, они начинают своему руководству предъявлять претензии. Ему проще: он сыт, он, наверное, не страдает без электричества и прочее. А ведь миллионы людей, украинцев, страдают. Посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: «Почему ты сделал так, что война эта началась?!» – сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Белорусский лидер призвал Киев вернуться за стол переговоров ради благополучия своего народа. Лукашенко подчеркнул, что упрямство Зеленского может привести к суровым последствиям.

«Вот эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемо, к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Все в руках Украины. Трудно, но надо, если они хотят восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины», – предупредил президент Белоруссии.

Киев на 70% остался без электричества утром 24 ноября, водоснабжение в городе тоже восстановлено частично.

Минск, Наталья Рязанова

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