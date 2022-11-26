Российские военные уничтожили в Запорожье склад боеприпасов «HIMARS»

ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны, за последние сутки военным удалось отбить несколько атак и отбросить противника. Тем временем, авиация и артиллерия продолжает обстрел пунктов дислокации ВСУ.

По данным оборонного ведомства, украинские военные предприняли попытки прорыва сразу с нескольких направлений. В результат на Купянском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении потери противника составили более 40 человек убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля. На Донецком направлении уничтожено до 70-ти солдат ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины.

«На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», – сообщает Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, пункт временной дислокации националистического формирования в Запорожье, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

«В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня «HIMARS»», – говорится в сообщении.

В воздухе средствами ПВО были сбиты три беспилотника, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

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