На Украине продолжается проведение спецоперации. Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные отражают контратаки ВСУ и отбрасывают противника на исходные позиции.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Купянском направлении огнем артиллерии предотвращена атака ВСУ, уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два пикапа. На Красно-Лиманском сорваны попытки украинских солдат атаковать силами двух ротных тактических групп. Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка.

На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении боевиков киевского режима отбросили на исходные позиции ударами артиллерии и действиями штурмовых групп. Потери ВСУ составили до 60-ти человек убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в Херсонской области. В Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд «Excalibur».

Москва, Зоя Осколкова

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