Российские силы уничтожили более 300 украинских боевиков за минувшие сутки. А также помешали погрузке танковой бригады ВСУ, ликвидировав 13 единиц техники, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВКС России высокоточным ударом уничтожили восемь единиц бронетехники и пять автомобилей 17-й танковой бригады ВСУ на станции Моисеевка Днепропетровской области. Также во время погрузки бригады уничтожено более 100 украинских военнослужащих.

Всего поражена живая сила и военная техника ВСУ в 124 районах. На Артёмовском направлении противник пытался атаками сдержать продвижение российских войск, но потерял 80 человек, танк, три боевые бронемашины. Рвавшиеся к Белогоровке, Бахмутскому, Яковлевке и Иванграду Донецкой Народной Республики силы ВСУ рассеяны.

На Южно-Донецком направлении отражены две украинские контратаки, ликвидированы более 50 боевиков, две бронемашины и боевая машина пехоты. Еще более полусотни военных ВСУ лишились на Купянском направлении при попытке атаковать российские позиции около Куземовки Луганской Народной Республики. Атаковавшие отброшены обратно к Берестовому Харьковской области, разбиты один украинский танк, два бронетранспортера.

На Красно-Лиманском направлении рассеяны две ротные группы ВСУ, выдвинувшиеся к Червоной Диброве. Уничтожено более 30 украинских военных, два бронеавтомобиля.

За сутки разбиты восемь пунктов управления ВСУ, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее в Запорожской области ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах. Атаки готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб.

Москва, Наталья Рязанова

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