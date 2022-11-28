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Понедельник, 28 ноября 2022, 16:08 мск

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ФСБ задержала украинцев, готовивших теракты в Запорожской области

В Запорожской области предотвращена серия терактов в людных местах. Атаки готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным спецслужбы, несостоявшихся террористов задержали, когда они ехали к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков Мелитополя. На допросе они дали признались, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В автомобиле задержанных обнаружили и изъяли компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. По местам их жительства найдены два пистолета с боеприпасами и граната с запалом.

Предполагаемых террористов этапировали в Москву. Их имена не раскрываются в интересах следствия. Известно, что двое из фигурантов были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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