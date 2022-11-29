СМИ: Польша провоцировала ФРГ напрямую вмешаться в конфликт на Украине

Предложение Польши напрямую отправить ЗРК Patriot из Германии на Украину было провокацией для втягивания Германии в конфликт, считает обозреватель Defense News Ярослав Адамовски.

Напомним, председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский предложил Берлину отправить вооружение напрямую в Киев, минуя Варшаву. Такой маршрут был бы безопаснее для Польши, заявил политик.

Адамовски отметил, что Берлин держал свои войска «подальше от прямого участия в конфликте», хотя отправлял киевскому режиму военную помощь. При прямой поставке ЗРК Patriot Германии пришлось бы отправить своих военных для управления установками. Так ФРГ оказалась бы втянута в конфликт напрямую, считает обозреватель.

После падения украинской ракеты на польской территории Варшава заявила, что ракета принадлежала России. Киевский режим призвал страны НАТО призвать Москву к ответственности и не оставить инцидент без ответа. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал инцидент попыткой спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

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