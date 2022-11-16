Полянский назвал инцидент в Польше попыткой напрямую столкнуть Россию и НАТО

Киев слишком быстро начал обвинять Москву в падении ракет на территории Польши, хотя факты указывают на непричастность России, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он считает инцидент попыткой спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.

«Факты все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Еще один факт – немедленная истерика киевского режима, с готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками. Налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России», – написал Полянский в своем телеграм-канале.

16 ноября в Совбезе ООН пройдет очередное заседание по Украине, и польский инцидент будет в центре обсуждения, считает дипломат. Он отметил, что Запад привык обвинять во всем Россию, игнорируя факты.

«Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров – вещь немыслимая. Даже любопытно, как они будут выкручиваться на этот раз!» – добавил Полянский.

Два человека погибли в результате взрыва в приграничном с Украиной польском поселке. Туда попали две ракеты. Киев и Варшава заявили, что ракеты выпущены Россией. Президент США Джо Байден назвал это маловероятным, судя по траектории. Американские чиновники заявили, что ракету запустила украинская ПВО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит заверениям России о непричастности к инциденту в Польше. «Для нас важно, что Россия сказала: «Мы здесь ни при чем». Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ», – приводят слова Эрдогана «Известия».

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»