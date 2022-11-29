Российские силы уничтожили ракетный склад ВСУ

ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ около Белогорья в Запорожской области. Киевский режим также лишился девяти беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» под Новой Каховкой Херсонской области.

Российские войска продолжают наступать на Донецком направлении. За сутки они ликвидировали более 100 украинских боевиков, танк, пять боевых бронемашин и пять автомобилей. Около Ивановки Харьковской области на Купянском направлении ВС РФ отбросили пошедшую в атаку украинскую тактическую группу. ВСУ лишились более 30 военных, две боевые бронемашины, два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российские силы пресекли на корню попытку ВСУ продвинуться к Червонопоповке Луганской народной республики. Артиллерия и авиация уничтожили более 40 украинских военных, две БМП.

За сутки поражены 10 пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах. В Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан». ВСУ также лишилась радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37производства США. Под Макеевкой уничтожен украинский ЗРК «Оса-АКМ».

Ранее днем группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила населенные пункты Перше Травня и Андреевку.

Москва, Наталья Рязанова

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