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Вторник, 29 ноября 2022, 12:19 мск

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В ДНР сообщили об освобождении поселений Перше Травня и Андреевка

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.

«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР. 14 ноября ведомство заявило о полном освобождении села Павловка в ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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