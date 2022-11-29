В ДНР сообщили об освобождении поселений Перше Травня и Андреевка

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.
«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», – говорится в сообщении.
Напомним, 18 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР. 14 ноября ведомство заявило о полном освобождении села Павловка в ДНР.
Донецк, Наталья Петрова
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