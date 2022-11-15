Штаб ДНР: освобожден поселок Опытное под Авдеевкой

Штаб территориториальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении.

«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное», – говорится в сообщении штаба ДНР в Telegram.

Поселок Опытное был одним из ключевых узлов авдеевского укрепрайона ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении села Павловка в ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

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