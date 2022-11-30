Российские военные освободили два поселка в ДНР и отразили все атаки ВСУ

Минобороны России в своей свежей сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские военные освободили от ВСУ два населенных пункта в Донецкой народной республике, отбили украинские атаки в ЛНР и ДНР, а также уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения, на котором хранились в том числе снаряды к системам HIMARS и «Ураган». Потери ВСУ составили почти 200 человек убитыми, уничтожены почти 30 единиц тяжелой военной техники, в том числе танки, БМП, а также артиллерийские самоходные установки.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики», – сообщили в ведомстве. В результате ударов российских войск уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей. Накануне об освобождении поселка Перше Травня (Первомайское) сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Кроме того, российские военные отбросили на исходные позиции подразделения ВСУ, пытавшиеся при поддержке танков атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике. «Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 10 танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль», – рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские военные также безуспешно пытались наступать на российские позиции в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. «Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», – сообщили в Минобороны. Украинские потери составили более 40 военнослужащих, один танк, четыре БМП и один автомобиль с боеприпасами.

Неудачу ВСУ потерпели и в ДНР, когда пытались контратаковать позиции ВС России в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка. По словам Конашенова, противник отброшен на исходные позиции, уничтожено более 50 украинских боевиков, две БМП, два бронетранспортера, МТ-ЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер), а также бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

По данным Минобороны, за сутки ВС РФ нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах.

В районе Днепропетровска российские военные разбили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

В ДНР в районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-37 производства США. В Торецке российская армия разбомбила пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ. В Харьковской области поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США. А в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60 пехотной бригады ВСУ.

Средствами ПВО России в районе Артемовска (ДНР) сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, за сутки уничтожены 8 беспилотников, перехвачено 8 снарядов HIMARS, в том числе, в районе Мелитополя, а также снаряд «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции, по информации Минобороны, уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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