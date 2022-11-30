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Среда, 30 ноября 2022, 18:23 мск

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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в официальном сообщении министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что одновременно продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное в ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня. «На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики», – сообщили в ведомстве. В результате ударов российских войск уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей», – отмечали в российском оборонном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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