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Четверг, 1 декабря 2022, 12:39 мск

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ВСУ стали экономить боеприпасы после уничтожения складов и снижения поставок

Украинские военные начали экономить боеприпасы после поражения складов ударами ВС РФ и сокращения поставок из-за логистических трудностей. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«Регулярное уничтожение ВС РФ складов ракетно-артиллерийского вооружения заставляют ВФУ экономить боеприпасы», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Марочко, украинские боевики начали испытывать дефицит боеприпасов в связи с уничтожением их складов вооружений и нарушением поставок из-за трудностей с логистикой.

Из-за нехватки боеприпасов ВСУ стали реже обстреливать гражданскую инфраструктуру ЛНР и теперь ведут выборочные обстрелы позиций российской армии, добавил он.

Марочко также сообщил, что украинское военное командование перебрасывает элитные резервы на Красно-Лиманское и Купянское направления из-за успехов российских войск на этих направлениях. По его словам, это решение связано с угрозой прорыва линии обороны ВСУ и провальными попытками штурма российских позиций.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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