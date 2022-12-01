ВСУ стали экономить боеприпасы после уничтожения складов и снижения поставок

Украинские военные начали экономить боеприпасы после поражения складов ударами ВС РФ и сокращения поставок из-за логистических трудностей. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«Регулярное уничтожение ВС РФ складов ракетно-артиллерийского вооружения заставляют ВФУ экономить боеприпасы», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Марочко, украинские боевики начали испытывать дефицит боеприпасов в связи с уничтожением их складов вооружений и нарушением поставок из-за трудностей с логистикой.

Из-за нехватки боеприпасов ВСУ стали реже обстреливать гражданскую инфраструктуру ЛНР и теперь ведут выборочные обстрелы позиций российской армии, добавил он.

Марочко также сообщил, что украинское военное командование перебрасывает элитные резервы на Красно-Лиманское и Купянское направления из-за успехов российских войск на этих направлениях. По его словам, это решение связано с угрозой прорыва линии обороны ВСУ и провальными попытками штурма российских позиций.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»