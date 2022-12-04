В Херсонской области обезврежены украинские диверсанты

В Херсонской области обезврежена группа украинских диверсантов, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«В ходе оперативных мероприятий удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и различные виды взрывчатых веществ. Также задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях. Командование наших спецподразделений уже получило от них ценную информацию, которую они планируют использовать против украинских националистов в ближайшее время», – отметил лидер Чечни в своем телеграм-канале.

«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом», – пояснил Кадыров.

Москва, Светлана Антонова

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