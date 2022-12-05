Литва отправит на Украину запас 155-миллиметровых снарядов

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас пообещал Украине поставку боеприпасов натовского калибра. Отправка должна восполнить запасы снарядов для артиллерийских установок.

«Литва отправит 155-миллиметровые снаряды для украинской артиллерии», – написал министр в сервисе микроблогов.

За сутки с 3 декабря ВСУ выпустили по территории Донецкой народной республики 143 единицы боеприпасов. Были использованы авиационные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, 155, 152 и 122-мм ствольная артиллерия, 120-мм минометы.

Ранее российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Вильнюс, Наталья Рязанова

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