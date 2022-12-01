ВС России уничтожили одну HIMARS и три склада оружия ВСУ

Вооруженные силы России поразили пусковую установку РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем в районе села Ореховатка в ДНР, а также уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе военной спецоперации на Украине. Кроме того, российские военные сорвали украинские атаки в ЛНР и ДНР.

Так, на Купянском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении Куземовки в ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 6 танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля, рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении поражена ротная тактическая группа украинской армии в районе Стельмаховки (ЛНР). Кроме того, сорвана попытка ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки в ЛНР. Украинские потери за сутки на этом направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены один танк и четыре боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении украинские подразделения предприняли контратаки на позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре БМП и три пикапа.

Также, как сообщает Минобороны, ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников ВСУ в районе города Славянска в ДНР. Кроме того, нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 162 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две радиолокационные станции производства США AN/TPQ-37.

Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в ЛНР и в районе Донецка, а также перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Сватово в ЛНР, Новое Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка в ДНР.

Как отметил Конашенков, всего с начала проведения СВО уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотника, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.

Накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от ВСУ трех населенных пунктов в ДНР – Андреевка, Белогоровка и Перше Травня (Первомайское).

Москва, Наталья Петрова

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