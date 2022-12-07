Армия России уничтожила склад с ракетами HIMARS на родине Зеленского – разбиты десятки снарядов

Российские войска уничтожили более 70 ракет HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS в результате удара по ракетному складу ВСУ в одном из цехов меткомбината ArcelorMittal в Кривом Роге. Об этом сообщило Минообороны РФ в сводке о ходе спецоперации на Украине. Еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.

Кроме того, армия России поразила пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области и разбила боевую машину системы залпового огня HIMARS и 48 ракет к ней в результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе Малотарановки (ДНР).

Согласно сообщению Минобороны, ВС России продолжают наступать на Красно-Лиманском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. В то же время российские войска сорвали попытки контратак украинских военных на Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери ВСУ на этих направлениях составили около 300 человек убитыми. Так, за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, на Купянском – до 70 военных, на Донецком – более 40 военнослужащих. На Южно-Донецком украинская армия потеряла до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

Всего в ходе боевых действий на этих направления ВС РФ уничтожили до 10 единиц боевой бронетехники ВСУ, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и 8 автомобилей, включая пикап.

За сутки российские военные поразили 79 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 183 районах. В Харьковской области и ДНР уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме этого, в Харьковской области уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, а в Запорожской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также сообщается, что ВКС России сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Артемовка в ДНР. Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, а также четыре снаряда HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе (ЛНР) и Волноваха в ДНР.

Как отмечает Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронемашин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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