Усиление российской армии стало переломным моментом для конфликта на Украине, и Киев потерял шансы выйти победителем, считают обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. Президент Украины Владимир Зеленский, однако, заявил, что в 2023 году Украина завершит конфликт и ее граждане станут весьма влиятельны в мире.

Аналитики спрогнозировали скорое большое наступление российских сил и его успех. По их мнению, к следующему лету Москва будет контролировать оставшуюся часть Донбасса, Харьков и Херсон.

«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки», – пишет Newsweek.

Обозреватели призвали политическое руководство Украины прекратить мучения своих граждан и начать переговоры о мирном разрешении ситуации.

Зеленский несколько раз отказывался от переговоров под разными предлогами. Теперь он ожидает завершения конфликта в 2023 году, но в пользу Украины.

«Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», – сказал украинский лидер в видеообращении для Politico. По версии издания, Зеленский возглавил рейтинг наиболее влиятельных личностей Европы 2022 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия.

Киев, Наталья Рязанова

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