Россия не планирует присоединять дополнительные территории, но все земли уже вошедших в РФ регионов будут освобождены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что цели специальной военной операции остались прежними.

Представитель Кремля заявил, что нет никаких заявлений о присоединении к России новых территорий.

«Об этом речи не идет. Предстоит много работы по освобождению территорий. В ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории. Одной из главных целей СВО была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов», – пояснил Песков журналистам.

Он подтвердил сохранение прежних целей СВО: денацификация и демилитаризация Украины, защита людей Донбасса.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о сроках окончания конфликта, Песков подчеркнул, что все зависит от желания Киева.

«Здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, – завтра при желании», – сказал представитель Кремля.

Киевский режим в одностороннем порядке вышел из переговорного процесса, который удалось организовать после начала СВО. Зеленский несколько раз отказывался от дипломатического разрешения конфликта под разными предлогами. В недавнем видеообращении он заявил, что украинский народ получит значительное влияние в 2023 году, когда настанет мирное время.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»