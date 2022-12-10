Российская армия наступает на Донецком и Красно-Лиманском направлениях

Российские войска продолжают наступление на Донецком и Красно-Лиманском направлениях: в результате атак ВС РФ уничтожено более 100 украинских военнослужащих и около 10 единиц боевой техники. Российские военные в то же время сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в новой сводке о ходе специальной военной операции на Украине.

Так, в ходе наступления на Красно-Лиманском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи. Украинские подразделения, усиленные иностранными наемниками, предприняли две неудачные контратаки в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР. Огнем российской артиллерии уничтожено до 60 военных ВСУ и наемников, БМП и два бронеавтомобиля

На Донецком направлении российская армия идет вперед, выбивая украинских военных из укрепленных опорных пунктов. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 военнослужащих, две БМП, бронетранспортер и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ пытались наступать на российские позиции в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко (ДНР). Огнем артиллерии противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, ВС России разбили две украинские ДРГ в районе населенного пункта Владимировка. Потери ВСУ на этом направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

Кроме того, Минобороны сообщило об успешных действиях российских военных на Купянском направлении. В частности, в результате поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.

Также ВС России нанесли поражение шести пунктам управления ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР. Кроме того, поражены 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 197 районах.

Вместе с тем, в районе населенного пункта Торское в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а в районе Северска (ДНР) на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град».

Также сообщается, что силы ПВО России за сутки уничтожили четыре беспилотника в районах населенных пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка в ДНР, а также сбили 10 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.

Всего с начала проведения спец операции, по данным Минобороны, уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотников, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронемашин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7534 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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