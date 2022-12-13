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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 16:19 мск

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Киев увеличил долг перед Парижем на 100 млн евро

Фото: pixabay.com

Киев получил от Парижа еще 100 млн евро в кредит на льготных условиях. Общий украинский долг перед Францией составил 432 млн евро, сообщили в правительстве Украины.

«Украина получила 100 млн евро кредита на льготных условиях от Французского агентства развития. Средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

В конце ноября Украина получила 2,5 млрд евро от Евросоюза в качестве макроэкономической помощи. С февраля в рамках этой программы Киев получил 6,7 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал национальный бюджете на 2023 год с рекордным дефицитом в 35 095 млрд долларов. По данным Всемирного банка, к концу 2022 года уровень бедности на Украине взлетит с 2% до 25%.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Крым, Европа, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Финансы, Экономика, Европа,