Европа отправит Украине 300 млн евро на восстановление энергосетей

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор на кредит в 300 млн евро. Планируется, что деньги потратят на восстановление объектов энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Договоренность была достигнута в начале декабря. Теперь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подписали соглашение в Париже.

Планируется, что 150 млн евро потратят на закупку оборудования для подстанций. Еще 150 млн используют в качестве оборотных средств «Укрэнерго», чтобы закрыть все обязательства компании.

Украина также договорилась с Нидерландами о выделении 72 млн евро грантовых средств на восстановление энергосетей.

В ноябре США одобрили выделение 53 млн долларов на ремонт энергетической инфраструктуры Украины. И даже отправили первую партию оборудования на 13 млн долларов. Но в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский по телефону пожаловался американскому коллеге на уничтожение 50% энергосетей в стране и снова попросил денег.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»