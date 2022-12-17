Массированный удар ВС РФ сорвал переброску иностранного оружия для Киева

Минобороны раскрыло подробности массированного удара высокоточным оружием большой дальности по целям на территории Украины, проведенного 16 декабря. Атака помогла сорвать транспортировку вооружения для нужд киевского режима и обнаружить позиции украинской ПВО.

«В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также отправка ложных целей помогла раскрыть позиции украинской ПВО. В итоге четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 уничтожены в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, киевский режим израсходовал значительный запас боеприпасов.

«В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле», – отметили в Минобороны.

По всей территории Украины накануне была объявлена воздушная тревога. На всей территории страны случились перебои с электричеством, в ряде регионах есть серьезные проблемы со связью и водоснабжением.

Москва, Наталья Рязанова

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