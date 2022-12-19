СМИ подловили НАТО в раскрытии участия своих сил в конфликте на Украине

Руководство НАТО и стран-членов альянса раскрыли свое участие в конфликте на Украине на фоне официального отрицания прямого вмешательства, пишет французская Boulevard Voltaire. Непрерывное снабжение Киева оружием приближает ситуацию к опасной черте, за которой военная операция превратится в большую войну.

Издание напомнило, что экс-командующий Королевской морской пехотой Роберт Маговен признал проведение на Украине операций британских морпехов. Бывший генерал американской армии во главе Международных сил в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что в Вашингтоне обсуждали прямое участие американских войск в ситуации на Украине.

«Тысячи иностранных боевиков присоединились к украинским силам, чтобы сражаться против российской армии», – отмечает издание.

Число подобных фактов все растет и укрепляет подозрение России, что она противостоит не только киевскому режиму, но и силам НАТО, подвело итог издание.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что руководство стран-членов НАТО только на словах воздерживаются от участия в конфликте России и Украины. Он считает, что на деле против России давно ведется гибридная война.

Москва, Наталья Рязанова

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