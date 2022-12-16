Медведев уличил НАТО в обмане про неучастие в войне с Россией

Руководство стран-членов НАТО только на словах воздерживаются от участия в конфликте России и Украины, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что на деле все обстоит иначе.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что в Москве и среди союзников Киева по-разному понимают легальность военных целей. Но важнее разрешить другой вопрос, а именно об оценке ведущейся против России гибридной войне со стороны Запада.

«Может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию?», – задался вопросом Медведев.

Постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг заявил, что Украина не член альянса, и помощь Киеву не считается выступлением на его стороне. Он предупредил, что активное участие НАТО будет означать очень большую войну, в которую внезапно окажутся втянуты 30 стран. Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает настаивать, что мирное решение конфликта на Украине возможно только через постоянную военную помощь союзников.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин признал, что войска были подняты слишком поздно, ведь Москва пыталась уладить дело миром.

Москва, Наталья Рязанова

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