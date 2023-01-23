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Понедельник, 23 января 2023, 17:50 мск

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Лавров заявил о «почти настоящей» войне Запада против России

Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет с Россией не гибридную, а «почти настоящую» войну. С таким заявлением министр выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ЮАР.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее руководитель российского МИД заявил, что Запад поставил многое на войну против России, а все заверения в обратном – лукавство. Лавров отметил, что политические и общественные деятели западных стран открыто говорят, что против российских сил на Украине сражаются США и НАТО.

Претория, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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