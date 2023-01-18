«Поставлено многое»: Лавров уличил Запад в войне против России

Запад поставил многое на войну против России, а все заверения в обратном – лукавство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Политик отметил, что политические и общественные деятели западных стран открыто говорят, что против российских сил на Украине сражаются США И НАТО.

«Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с «агрессией», они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое», – сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

Пресс-конференция транслировалась на сайте министерства.

Сергей Лавров добавил, что события на Украине вскрыли отказ Штатов от легитимных способов обеспечивать свое доминирование в мире. Вашингтон не пренебрегает ничем ради поддержания своей гегемонии.

«Разрушены все механизмы, которые Запад во главе со Штатами создавал и считал священными: свободный рынок, честная конкуренция, свободное предпринимательство, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности. Все то, на чем зиждилась западная модель глобализации, рухнуло в одночасье», – отметил министр.

Тысячи иностранных боевиков присоединились к ВСУ, чтобы сражаться против российской армии. Руководство НАТО и стран-членов альянса раскрыли свое участие в конфликте на Украине: экс-командующий Королевской морской пехотой Роберт Маговен признал операции британских морпехов на Украине, бывший генерал американской армии Дэвид Петреус подтвердил, что в Вашингтоне обсуждали прямое участие американских войск.

При этом, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ездил в Польшу с личным докладом к председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли и рассказал ему об основных потребностях украинских сил.

Москва, Наталья Рязанова

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