Лондон отправит Киеву снаряды для артиллерии на £250 млн

Великобритания отправит на Украину запас артиллерийских боеприпасов на 250 млн фунтов стерлингов в 2023 году, заявило британское правительство. В текущем году Лондон уже поставил Киеву более 100 000 единиц боеприпасов.

Великобритания стала ведущим европейским поставщиком военной помощи Украине в 2022 году. С февраля в Киев отправились более 100 тыс. единиц боеприпасов, 125 зенитных орудий. В 2023 году поставки продолжатся.

«Великобритания в следующем году поставит сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму 250 млн фунтов стерлингов, который обеспечит постоянный приток боеприпасов в Украину в течение 2023 года», – говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад отправлять на Украину больше оружия, «пока Москва не осознает, что не сможет одержать победу на поле боя».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Западные страны встали на сторону киевского режима, ответив новые санкциями против России и поставками оружия на Украину.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»