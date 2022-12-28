Кадыров указал на попытки Киева прикрыть необученным пополнением потери ВСУ

Украинские силы несут огромные потери и вынуждены отправлять на позиции плохо подготовленных новобранцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Но это только ведет к еще большим потерям со стороны ВСУ.

«Наш враг несёт большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь всё больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам всё меньше», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Бойцы чеченских подразделений планомерно выполняют задачи специальной военной операции. Они не спешат, поэтому удается терять меньше людей. Свою роль сыграло и внедрение новых методов ведения боевых действий, а также своевременная перегруппировка войск, отметил Кадыров.

«На данном этапе СВО существенных препятствий бойцы чеченских подразделений не наблюдают. Выполнение оперативных задач идёт планомерно и неспешно. Нет никаких сомнений, что итог всей СВО будет соответствовать ожиданиям наших граждан и руководства страны», – добавил глава Чечни.

В Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский полностью подчинил действия на линии фронта политическому пиару. Киевский режим не считается с потерями.

Грозный, Наталья Рязанова

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