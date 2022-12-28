ВС России уничтожили еще три западные гаубицы, бившие по Донецку

В ДНР у Красногоровки уничтожены две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции на Украине. Также в районе города Северск российские войска разбили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б» у Петропавловки Харьковской области, Берестового (ДНР) и Чернобаевки Херсонской области. В районах Георгиевки и Марьинки в ДНР поражены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.

Накануне Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк.

По данным ведомства, российские войска ведут активные действия на донецком направлении. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили более 80 человек убитыми, один танк, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении под удар попали подразделения иностранных наемников и 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар в ДНР. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронемашин и два пикапа. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, действовавшую у населенного пункта Владимировка (ДНР).

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. ВС РФ нанесли удар по подразделениям 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны у населенных пунктов Новолюбовка, Невское в ЛНР, Терны (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

В Харьковской области ВС России уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины и два автомобиля. Поражение нанесено подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка.

За сутки российские войска ударами из артиллерии и ракетных систем поразили пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную техника в 97 районах. В Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронемашин, 950 боевых машин РСЗО, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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