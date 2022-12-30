Кадыров анонсировал жесткий этап операции «Возмездие»

Чеченские военные проведут второй этап операции «Возмездие» в зоне специальной военной операции. Он будет более жестким, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, «Возмездие» продолжается», – сказал он по время прямой линии.

Бойцы чеченских подразделений выполняют задачи СВО планомерно и неспешно, это позволяет терять меньше людей, говорил Кадыров. В работу российских сил внедрены новые методы ведения боевых действий, проведена перегруппировка. При этом противник несет большие потери.

Грозный, Наталья Рязанова

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