Российские военные ведут наступление на Донецком направлении и продолжают наносить удары по украинским подразделениям на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. За сутки Вооруженные силы РФ уничтожили более 360 украинских военнослужащих и свыше 130 иностранных наемников. Кроме того, российские войска разбили 15 реактивных установок и артиллерийских систем ВСУ. Среди них – две РСЗО HIMARS, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР.

По данным оборонного ведомства, на Донецком направлении в ходе наступления ВС России уничтожили до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронемашин и семь автомобилей.

Кроме того, российская армия нанесла удары по пунктам «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска в Донецкой народной республике, в итоге уничтожено более 130 иностранных наемников.

В районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР под ракетный и авиационный удары попал личный состав и военная техника ВСУ. В результате поражены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Также уничтожены более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей и до 120 украинских военнослужащих.

В районе Краматорска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две пусковые установки HIMARS, из которых украинские силы обстреливали города и поселки ДНР.

Также сообщается, что в районах Артемовска (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. Кроме того, в районах Серебрянки в ДНР и Волчанска Харьковской области уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». А в Запорожской области разбиты две украинские гаубицы Д-30.

Согласно сообщению Минобороны, на Купянском направлении в Харьковской области российские военные уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины и три пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ в районах ЛНР и ДНР. Украинские потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронемашины, три пикапа и два автомобиля. В районе Стельмаховки в ЛНР ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ

На Южно-Донецком уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые броне машины и три пикапа.

За сутки ВС России поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах. Кроме того, были разбиты четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ в Запорожской области, а также склад вооружения и военной техники ВСУ в Херсонской области.

Средствами ПВО за сутки сбиты 13 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области и перехвачены 9 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Червонопоповка в ЛНР и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО, по информации Минобороны, уничтожено: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2807 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7382 танка и других боевых бронемашин, 967 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7900 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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