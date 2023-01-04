ВС РФ уничтожили около 500 украинских боевиков за сутки

Вооруженные силы РФ поразили украинскую живую силу и военную технику в 107 районах. ВСУ за сутки лишились почти 500 человек, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских боевиков около Двуречной, Синьковки, Кисловки и Берестового. В районе Лимана Первого в Харьковской области ВСУ лишились диверсионно-разведывательной группы.

Еще пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ уничтожены российскими войсками на Красно-Лиманском направлении около Невского в Луганской Народной Республике, Нововодяного, Серебрянки и Белогоровки в Донецкой Народной Республике. Противник лишился более 150 боевиков убитыми и ранеными за сутки.

Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении, где уничтожены более 100 украинских военных. На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили все попытки противника контратаковать. Российская артиллерия разбила скопления живой силы и техники ВСУ под Владимировкой, Пречистовкой и Новоукраинкой в ДНР, под Червоным в Запорожской области. Ликвидированы более 180 боевиков.

За сутки поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Около Покаляного в Харьковской области и Орехова в Запорожье уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Под Серебрянкой в ДНР киевский режим лишился гаубицы Д-20 вместе с расчётом. В районе Артёмовска ВС РФ вскрыли позицию и уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО «Ураган».

В ДНР также разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50производства США. Российские силы ликвидировали в Запорожской области и ДНР пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ, около Краматорска – склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.

Также в районе Краматорска и Новопавловки Николаевской области истребители ВКС России сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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