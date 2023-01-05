ВКС России сбили два украинских военных самолета

Истребители ВКС России в небе над Донецкой Народной Республикой сбили военные самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотник в ДНР, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ.

«Средства ПВО перехватили пять американских снарядов РСЗО HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Гавриловка Херсонской области», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Российские силы поразили живую силу и военную технику противника в 84 районах. На Купянском направлении артиллерия разбила 14-ю и 95-ю механизированные бригады ВСУ около Кучеровки, Песчаного в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Уничтожены до 30 украинских боевиков, танк, две боевые бронемашины. На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились более 40 военных, двух бронетранспортеров под Григоровкой и Серебрянкой.

На Донецком направлении ВС РФ во время наступления ликвидировали до 60 украинских военных, четыре БМП. У Пречистовки на Южно-Донецком направлении уничтожено более 40 боевиков, три боевые бронемашины. Под Константиновкой российские силы ликвидировали более 55 экстремистов.

ВС РФ разбили 57 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях. В Запорожской области и ДНР на огневых позициях уничтожены самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», еще три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30 – в ДНР и Херсонской области.

В Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США, в ЛНР – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37 того же производства. ВС РФ разбили боевую машину РСЗО «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха» в ДНР.

ВС РФ уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ около Гуляй Поле Запорожской области и Красного Лимана ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»