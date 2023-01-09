В ЛНР заявили о бегстве украинских военных из Соледара: Киев пытается скрыть отступление

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что в Соледаре отмечается массовое отступление украинских военных. Причем, по его словам, военнослужащие пытаются скрыть это от других подразделений ВСУ. Командование при этом пытается убедить военных, что на этом участке идет плановая ротация, заявил Филипоненко в эфире телеканала «Вести 24» со ссылкой на разведданные.

По его словам, командир 61-й отдельной механизированной бригады украинских войск с позывным «Лыжник» поставил задачу с вечера и в течение ночи организовать вывод подразделений из Соледара.

Выводить украинских военных предполагалось максимально скрытно, однако бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе, отметил представитель НМ ЛНР. Он добавил, что в Соледаре были брошены подразделения польских наемников.

По мнению Филипоненко, украинские власти, заявляя о скором прибытии подкрепления в Соледар и плановой ротации, пытаются ввести в заблуждение своих военных. «Это не конспирация, а попытка убедить оставшиеся части, что процесс идет плановый… что вот-вот на замену (61-й бригады – прим. ред.) придут свежие силы», – отметил он.

Таким образом, по его словам, в Киеве пытаются предотвратить массовое бегство военнослужащих, в которое «уже превратилось организованное отступление».

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское, которое расположено рядом с Артемовском и Соледаром. Президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении в Telegram заявил, что командование ВСУ намерено усилить оборону в районе этих двух городов за счет переброски на это направление дополнительных подразделений.

Москва, Наталья Петрова

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