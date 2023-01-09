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Понедельник, 9 января 2023, 10:40 мск

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Российские военные освободили село Бахмутское под Артемовском – штаб ДНР

Российские войска взяли под контроль село Бахмутское, расположенное к северо-востоку от Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Бахмутское», – говорится в сообщении. В штабе отметили, что российские войска продолжают наступление по нескольких направлениям.

Ранее сообщалось, что российские силы штурмуют Артемовск и Соледар (ДНР). Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что командование ВСУ намерено усилить оборону в районе этих двух городов за счет переброски на это направление дополнительных подразделений.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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