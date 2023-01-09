ВКС России сбили два украинских военных самолета и вертолет

Истребители ВКС России сбили штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в небе над Донецкой народной республикой. За сутки также уничтожен украинский вертолет Ми-8, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников в районах Луганской Народной Республики, Харьковской области. Перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в Донецкой народной республике и Запорожской области», – добавил представитель МО РФ.

Российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 126 районах. На Купянском направлении удары пришлись на скопления украинских сил под Синьковкой, Кисловкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским в ЛНР. Около Двуречной уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Всего противник лишился более 50 боевиков, трех БМП.

На Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 60 украинских военных около Стельмаховки, Невского, Серебрянки, Григоровки, Лозовой.

ВС РФ продолжили успешно наступать на Донецком направлении и нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. ВСУ за сутки лишились более 80 человек. На Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а всего – более 40 боевиков.

Российские силы за сутки разбили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Около Ивановки уничтожена артиллерийская система М777 производства США. В ДНР и Запорожской области ВСУ лишились двух самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, двух самоходных гаубиц «Акация», гаубицы Д-30.

ВС РФ также разбили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР и Харьковской области.

Москва, Наталья Рязанова

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