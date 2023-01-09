Киев недоволен передаваемым ему просроченным вооружением

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что часть поставляемого на Украину с Запада вооружения с истекшим сроком годности, – сообщает в понедельник, 9 января, издание Newsweek.

В интервью изданию Пристайко сказал: «Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время, никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет? Большая часть того, что поступает на Украину, относительно старое».

«Мы не ожидали Patriot... Действительно, это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась. Я думаю, получить танки, вертолеты и даже самолеты сейчас намного легче», – заявил Пристайко и также добавил, что «десятки тысяч украинских военных проходят обучение в США и Европе».

Киев, Иван Бабурин

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