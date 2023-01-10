США могут передать Украине бронетранспортеры Stryker

Пентагон рассматривает возможность поставок Киеву боевых бронированных машин Stryker. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее США заявили, что передадут киевскому режиму 50 боевых машин пехоты Bradley. По словам собеседников издания, Stryker могут войти в следующий пакет помощи. Ожидается, что администрация президента Джо Байдена объявит об этом в конце следующей недели. Вероятно, это произойдет во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии.

Тем временем The Wall Street Journal пишет о задержке с поставками на Украину первых четырех систем противодействия дронам Vampire. Их передача состоится не раньше середины 2023 года, еще десять Киев должен получить только к концу года. При этом Пентагон заявлял, что поставит Vampire в августе 2022 года, однако контракт был оформлен только в середине сентября.

Кроме США о передаче БМП Marder объявила Германия, а Франция намерена поставить Киеву боевые бронированные машины AMX-10 RC. Лондон рассматривает возможность поставок танков Challenger 2, что «откроет дорогу» на Украину для немецких танков Leopard или американских M1 Abrams.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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