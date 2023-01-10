Киев расследует более полутора тысяч дел о госизмене и шпионаже

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 10 января, заявила, что более полутора тысяч уголовных дел о госизмене и шпионаже было возбуждено, начиная с 24 февраля 2022 года, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале СБУ говорится: «Служба безопасности Украины расследует более чем 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них – направлены в суд… Речь идет о делах, заведенных после 24 февраля. Разоблачено более 600 российских агентов и шпионов».

Киев, Иван Бабурин

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