Девять областей Украины остались без электричества

Аварийные отключения электричества прошли в девяти областях Украины. Энергии не хватает на все нужды с учетом холодов, признали в «Укрэнерго».

В системе сохраняется большой дефицит энергии, поэтому составлены графики плановых отключений электричества. Несмотря на просьбы экономить, украинцы включают слишком много приборов, поэтому плановые отключения сменяются аварийными.

«По состоянию на 11:00 часов 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Уже утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения», – говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

29 декабря Одесса и прилегающие районы остались без света из-за повреждения энергосистемы. Минобороны РФ сообщило, что массированный удар нанесен по объектам, связанным с военным управлением и энергоснабжением оборонного комплекса Украины.

Ранее украинские энергетики пожаловались, что в стране нет плана восстановления энергосистемы. Власти не оценили масштаб работ и необходимые ресурсы для их проведения.

Киев, Наталья Рязанова

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