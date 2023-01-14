ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков за сутки

Российские силы поразили живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах. Всего за сутки ликвидированы более 180 боевиков противника, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. В Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а всего за сутки – более 30 военных, два танка, две боевые бронемашины.

На Красно-Лиманском направлении диверсионно-разведывательная группа ВСУ не добралась до Шипиловки, а общее число ликвидированных украинских боевиков превысило 50 человек.

На Донецком направлении российские силы успешно продвинулись к поселению Соль Донецкой Народной Республики. За сутки ВСУ лишились более 70 человек, танка, пяти боевых бронемашин. На Южно-Донецком направлении уничтожены еще две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а всего более 30 военных, две боевые бронемашины.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия РФ разбили два склада боеприпасов в районах Горняка в ДНР и Зеленого Гая Запорожской области, 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 производства США.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ ликвидировали на огневых позициях артиллерийскую систему М777, три гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация».

Российские средства ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районе города Бердянск Запорожской области и населенного пункта Новый Свет в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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