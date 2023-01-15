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Конфликт на Украине

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Воскресенье, 15 января 2023, 15:27 мск

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ВС РФ нанесли поражение противнику на всех направлениях, ликвидировав до 300 боевиков

Российские силы уничтожили почти 300 украинских боевиков за сутки. На всех направлениях ВСУ терпели поражение от ударов авиации и артиллерии ВС РФ, которые поразили живую силу и военную технику противника в 123 районах, рассказали в Минобороны России.

На Купянском направлении 14-я и 92-я механизированные бригады ВСУ потерпели поражение около Двуречного, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики. Киевский режим лишился до 50 военных.

На Красно-Лиманском направлении артиллерия, армейская и штурмовая авиация разбили скопления живой силы 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Около Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР противник лишился более 115 человек, трех боевых бронемашин.

Штурмовые отряды вместе с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке авиации, ракетчиков и артиллерии продвинулись на Донецком направлении в сторону северных окраин Артемовска Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. Ликвидированы более 80 украинских боевиков, два танка, три боевые бронемашины.

На Южно-Донецком направлении артиллерия, мотострелки и морская пехота нанесла противнику огневое поражение под Владимировкой и Угледаром в ДНР. За сутки уничтожены до 50 боевиков и диверсионно-разведывательная группа ВСУ в районе Сладкого.

«14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили на территории ДНР склад боеприпасов и базу ремонта реактивных систем залпового огня ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36производства США. А также одну гаубицу Д-20 и одну Д-30, две – «Мста-Б», самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и «Гвоздика». Еще одну «Гвоздику» разбили в Запорожской области, там же ликвидировали пусковую установку украинского ЗРК «Оса-АКМ».

В Херсонской области ВСУ лишились артиллерийской системы М777 производства США. А всего за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ.

Средства ПВО уничтожены два украинских беспилотника в небе над Никольским в ДНР и Краснореченским в ЛНР, перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» около Кременной, Лисичанска Васильевки, Подгорного и Новомихайловки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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