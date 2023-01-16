Запад передал Украине более 4 тыс. единиц оружия и военной техники

Украина получила от стран Запада более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, других систем вооружения и военных самолетов Су-25. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, собирающего информацию из открытых источников, и заявления союзников Украины.

Поставки включали более 400 танков советской эпохи из Польши, Чехии и Словении, 300 единиц бронетехники и БМП, в том числе 250 БМП советской разработки из стран Восточной Европы, а также 1100 бронетранспортеров и несколько сотен других транспортных средств, в том числе бронированные лечебные центры.

Кроме того, Украине передали более 1540 пехотных мобильных машин, 300 буксируемых гаубиц, в основном, производства США, 95 ракетных установок, 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и более 40 реактивных систем залпового огня из Польши и Чехии.

Также киевский режим получил 18 штурмовиков Су-25 (из Болгарии и Северной Македонии), 415 разведывательных дронов, а также свыше 30 дронов Bayraktar TB2 из Турции, плюс по одному из Литвы и Польши.

Также сообщается о передаче Украине почти 40 вертолетов советского и российского производства.

Авторы материала указывают, что приведенные данные являются приблизительными.

Напомним, в пятницу, 13 января, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Запад начал поставлять Украине тяжелое вооружение, отказавшись раскрыть все детали. «Речь идет про танки и другое тяжелое вооружение, в которых сейчас особенно нуждаются украинские войска. Я убежден, что эти поставки продолжатся», – сказал он в эфире французского телеканала BFMTV.

Москва, Наталья Петрова

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