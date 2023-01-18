Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Соль в ДНР

Под контроль российских сил взят поселок Соль в районе Соледара Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России в своде о ходе специальной военной операции на Украине.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что за сутки на этом направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, в районе Краматорска российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и «Град».

Напомним, 13 января Минобороны сообщило о завершении освобождения города Соледар в ДНР, который имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

ВСУ несут потери еще на трех направлениях в зоне СВО. Так, на Купянском направлении нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Уничтожено свыше 60 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна американская артиллерийская система М777.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 90 бойцов, БМП, три боевые бронемашины, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48 и станцию обнаружения целей и сопровождения целей СТ-68. ВС России нанесли удары по подразделениям трех бригад украинской армии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

На Южно-Донецком направлении артиллеристы Восточного и Южного военных округов и морские пехотинцы Тихоокеанского флота сорвали попытки ВСУ атаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное в ДНР. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.

Также сообщается, что за сутки российские военные нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

В районе Яблоновки в ДНР российские летчики сбили украинский штурмовик Су-25. Средствами ПВО за сутки уничтожены семь украинских беспилотников в ЛНР и сбит снаряд РСЗО «Ольха» в районе Владимировки в ДНР.

Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 дронов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронемашины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов и 8101 единица специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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