В Польше предложили мобилизовать всех беженцев с Украины

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак выступил с призывом мобилизовать всех украинских беженцев, которые в данный момент находятся в странах Европы. Он предложил создать армию из беженцев из Украины, находящихся в Польше, Германии и Франции.

«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся, – мобилизуйте, обучайте, назначайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», – заявил Скжипчак в интервью изданию wPolityce.pl.

Генерал напомнил, что во Франции в 1939 и 1940 годах была создана армия из 80 тыс. польских эмигрантов. «А почему бы не построить такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? Это вопрос межправительственных договоренностей и это можно сделать, ждать нечего», – полагает он.

По мнению Скжипчака, только так западные страны могут помочь Украине, у которой в нынешней ситуации практически не осталось шансов выиграть из-за колоссальных потерь ВСУ. «Я не знаю, что теперь могут сделать украинцы, чтобы сломить российское преимущество. С военной точки зрения такой возможности нет», – отметил генерал. Он убежден, что «Россия добьется своей цели, потому что сейчас наращивает преимущество».

Москва, Наталья Петрова

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