Глава правительства киевского режима инициировал закон о запрете канонической Украинской православной церкви

Правительство Украины по инициативе своего председателя Дениса Шмыгаля в четверг, 19 января, внесло в Верховную Раду законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если будут доказаны ее связи с Россией, – сообщают СМИ.

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил,что закон направлен на «обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозным признакам, консолидацию украинского общества и защиту национальных интересов».

Киевские власти намерены доказать связь УПЦ с Россией и запретить под этим предлогом, – отмечают СМИ.

Киев, Иван Бабурин

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