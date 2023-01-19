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Суббота, 21 января 2023, 15:20 мск

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Глава правительства киевского режима инициировал закон о запрете канонической Украинской православной церкви

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Правительство Украины по инициативе своего председателя Дениса Шмыгаля в четверг, 19 января, внесло в Верховную Раду законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в случае, если будут доказаны ее связи с Россией, – сообщают СМИ.

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил,что закон направлен на «обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозным признакам, консолидацию украинского общества и защиту национальных интересов».

Киевские власти намерены доказать связь УПЦ с Россией и запретить под этим предлогом, – отмечают СМИ.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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