Финляндия одобрила рекордный пакет военной помощи Украине

Власти Финляндии одобрили 12-й пакет военной помощи для Украины. Поставка на общую сумму в 400 млн евро станет самой большой с момента присоединения к поддержке Киева, сообщила пресс-служба финского Минобороны.

«Этот пакет военной техники является самым крупным из тех, что мы одобрили на данный момент. Финляндия будет поставлять Украине тяжелое вооружение и боеприпасы», – заявил министр обороны страны Микко Савола.

Он отметил, что отправка такого количества вооружения стала возможна благодаря договоренности со Швецией: шведы поделятся с финнами оружием, если наступит необходимость. Для этого в обеих странах спешно переписываются некоторые оперативные планы.

Вместе с новым пакетом общая сумма военной помощи Украине от Финляндии достигнет 590 млн евро. Перечень вооружения, готового к отправке, держат в тайне из соображений безопасности.

Финляндия, США, Канада, Швеция стали поставщиками зимней одежды для ВСУ. В преддверии холодов в НАТО заявили, что могут выполнить лишь половину запроса Украины, поскольку зимнее обмундирование пользуется большим спросом на рынке.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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